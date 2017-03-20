أعلن مصدر عسكري، يوم الاثنين، استعادة جميع النقاط التي تسلل اليها مقاتلو المعارضة المسلحة في محيط منطقة المعامل شمال جوبر على الأطراف الشرقية لمدينة دمشق.

ونقلت وكالة (سانا) عن المصدر دون أن تكشف اسمه، قوله أن وحدات الجيش النظامي نفذت عملية عسكرية خلال الساعات القليلة الماضية استعادت خلالها جميع النقاط التي تسلل إليها مقاتلو المعارضة المسلحة، في محيط منطقة المعامل شمال جوبر و"أعادت الوضع إلى ما كان عليه".

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ولفت المصدر إلى أن العملية العسكرية اتسمت "بالدقة والحسمية وتم تنفيذها بزمن قياسي وبتنسيق عال بين مختلف الوحدات المشاركة".

وذكر المصدر أن العملية أسفرت إلى خسائر مادية وبشرية في صفوف المهاجمين.

وكان المدخل الشرقي لدمشق، شهد منذ ساعات الفجر الأولى يوم الأحد اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المعارضة من جهة والجيش النظامي من جهة ثانية، حيث أقدمت فصائل المعارضة على مهاجمة نقاط للنظامي في محاولة منها لتوسيع رقعة سيطرتها، وسط أنباء عن تمكنهم من السيطرة على ساحة العباسيين والكراجات.

ويشهد حي جوبر القريب من العاصمة دمشق، معارك متواصلة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظامي، إذ تأتي أهميته كونه يقع بالقرب من مراكز أمنية وعسكرية مهمة للنظام السوري في المدينة.

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