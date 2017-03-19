تابع يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الخمسة السابقة الذي خسر آخر مرة على ملعب ميلان صفر-1 في 22 تشرين الاول نجاحاته الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحقق يوفنتوس فوزه الرابع والعشرين (مقابل تعادل واربع هزائم) بعدما تغلب بصعوبة على مضيفه سمبدوريا 1-صفر.



وافتتح يوفنتوس التسجيل مبكرا عبر الكولومبي خوان كودرادو الذي تابع في الشباك برأسه كرة عرضية رفعها الغاني كوادوو اسامواه (7).



وتعرض يوفنتوس لضربة موجعة بإصابة احد هدافيه الارجنتيني باولو ديبالا (8 اهداف) بشد عضلي، واستبدل بالكرواتي ماركو بياتسا (28).



وفي الشوط الثاني، كان سمبدوريا الطرف الافضل وهدد مرمى جانلويجي بوفون خصوصا عبر لاعب يوفنتوس السابق فابيو كوالياريلا حتى إطلاق صافرة النهاية التي أعلنت فوز فريق "السيدة العجوز" رافعا رصيده الى 73 نقطة بفارق 10 نقاط عن نابولي.



وسقط لاتسيو الرابع في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كالياري، فلم تكن نتيجته أفضل من انتر ميلان الخامس الذي تعادل امس مع تورينو 2-2 واكتفى بنقطة ايضا، فاغتنم اتالانتا الموقف ولحق بالأخير بعدما رفع رصيده الى 55 نقطة اثر فوزه الصريح على ضيفه بيسكارا الاخير 3-صفر.



وقلب بولونيا تخلفه امام ضيفه كييفو فيرونا بهدف سجله الأرجنتيني لوكاس كاسترو اثر تمريرة من روبرتو اينغليزي (40) الى فوز عريض في الشوط الثاني 4-1.



وانتظر فيورنتينا حتى الدقيقة الاخيرة لتحقيق الفوز على مضيفه كروتوني المتواضع وخطف النقاط الثلاث بهدف يتيم سجله الكرواتي نيكولا كالينيتش اثر كرة بينية خلف الدفاع من ريكاردو سابونارا انهاها في الشباك (90) مسجلا هدفه الرابع عشر في البطولة.