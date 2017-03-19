استعاد المهاجم الدولي توماس مولر المتعثر هذا الموسم شهيته التهديفية، وقاد بايرن ميونيخ المتصدر وبطل المواسم الاربعة الى الفوز على مضيفه بوروسيا مونشنغلاجباخ 1-صفر، الأحد في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحقق الفريق البافاري فوزه الرابع على التوالي رافعا رصيده الى 62 نقطة، بفارق 13 عن لايبزيغ أقرب مطارديه والذي فشل في الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة.



وتوج مولر مباراته الـ250 مع بايرن، بتسجيل هدفه الـ93 في البودسليغا، فتخطى لاعب بايرن السابق البرازيلي جيوفاني البير.



وهذا الفوز السادس على التوالي لبايرن في جميع المسابقات، علما بانه لم يخسر في آخر 19 مباراة (17 فوزا وتعادلان).



وأنهى الجناح الهولندي المخضرم آرين روبن الشوط الأول بتسديدة رائعة من خارج المنطقة انفجرت في مقص العارضة (42).



وفي الثاني، هندس لاعب الوسط الإسباني الدولي تياغو الكانتارا هدف الفوز لمولر بتمريرة هيأها لنفسه وسددها من مسافة قريبة في المرمى (63).



وهذا الهدف الثاني فقط لمولر هذا الموسم، علما بانه سجل 20 الموسم الماضي، والأول له منذ كانون الأول لكنه مرر 11 كرة حاسمة هذا الموسم.



واختبر مهاجم بايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مباراة صعبة، وعجز عن زيادة رصيده التهديفي (21) وراء المتصدر الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ مهاجم دورتموند (23).



ويمر الفريق البافاري بقيادة المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي في أفضل أيامه ويسير بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ بلقبه المحلي، وينافس بقوة أيضا على لقب دوري أبطال أوروبا بعد أن اكتسح ارسنال الانكليزي ذهابا وايابا بنتيجة واحدة 5-1 في ثمن النهائي.



لكنه سيلاقي في ربع النهائي ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في مواجهة نارية.



وقفز شالكه مركزين وأصبح تاسعا بفوزه على مضيفه ماينتس 1-صفر.