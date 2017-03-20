استعاد روما الوصافة بعدما تمكن من الفوز على ضيفه ساسولو 3-1 في الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم على ملعب الأوليمبيكو.

افتتح ساسولو السجل التهديفي للمباراة عقب مرور تسع دقائق فقط بالهدف الذي سجله اللاعب جريجوري ديفريل، لكن "الذئاب" أدركوا التعادل بواسطة لياندرو باريديس (ق16).



تقدم روما بعد مرور دقيقتين فقط على بداية الشوط الثاني بهدف جاء عبر المصري محمد صلاح، ثم أضاف البوسني ادين دجيكو الهدف الثاني (ق68).



وبهذا الفوز الثاني على التوالي لروما رفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني ليتراجع نابولي للمركز الثالث.



من ناحيته تجمد ساسولو عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر بعدما مني بخسارته الثانية على التوالي.