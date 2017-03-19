عاد مانشستر يونايتد بفوز ثمين من أرض ميدلزبره 3-1 يوم الأحد ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويدين الـ"يونايتد" بفوزه إلى كل من البلجيكي مروان فيلايني (30) وجيسي لينغارد (62) والإكوادوري أنطونيو فالنسيا (93) فيما سجل اللاعب البينيني رودي جيستيد هدف أصحاب الدار في الدقيقة 77.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 55 نقطة فيما يأتي ميدلزبره في المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة.



وعزز توتنهام هوتسبير وصافته بعدما تغلب على ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 2-1 على ملعب وايت هارت لين



وتقدم الـ"سبيرس" مبكرا بتسديدة كريستيان إريكسين القوية من خارج منطقة الجزاء التي سكنت الشباك على يمين حارس الضيوف (14)، قبل أن يضاعف ديلي آلي النتيجة من علامة الجزاء (33).



وبعد بداية الشوط الثاني، قلص جيمس وارد براوس الفارق لساوثهامبتون عندما أسكن الكرة الشباك بيسراه مستغلا عرضية زميله ريان برتراند (52).



ورفع توتنهام رصيده لـ59 نقطة في المركز الثاني، بفارق عشر نقاط عن تشيلسي المتصدر و3 نقاط عن مانشستر سيتي الثالث الذي يستضيف ليفربول الرابع (55 نقطة) على ملعب الاتحاد.



وفي المقابل، تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز العاشر.