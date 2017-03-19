كشف مصدر مطلع على سير المفاوضات السورية يوم الأحد، بأن اجتماعا سيعقد في طهران في نيسان المقبل بدون مشاركة المعارضة.

ونقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية، عن المصدر، الذي لم يكشف اسمه، أن كل روسيا وتركيا وإيران أكدوا مشاركتهم في مباحثات طهران يومي الـ18والـ19 نيسان المقبل على مستوى الخبراء العسكريين وراء أبواب مغلقة وبدون حضور ممثلين عن المعارضة السورية.

وأشار المصدر إلى أنه يتم التخطيط لإعداد وثائق متعلقة بمسائل الأمن في سوريا لتوقيعها خلال اجتماع أستانا الذي سيعقد 3-4 أيار القادم.

وعقدت في الـ14 و15 من الشهر الحالي في العاصمة الكازاخستانية أستانا حول تسوية الأزمة السورية، بحضور وفود الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران, في ظل غياب وفد المعارضة السورية المسلحة، انتهت بإعلان الدول الضامنة تمسكها بالتسوية السياسية في سوريا، مؤكدة أهمية مفاوضات "أستانا 3 لاستمرار عملية جنيف".

ومن المفترض أن تعقد مباحثات جديدة بشأن سوريا في يومي 3 و4 أيار القادم في عاصمة كازاخستان أستانا, بحسب بيان صدر عن وفود الضامنة التي شاركت في لقاء استانا 3.