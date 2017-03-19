أعلنت قوات "الدفاع الوطني" يوم الأحد، مقتل أحد عناصرها المنتمين إلى فوج الجولان في غارة إسرائيلية على طريق خان أرنبة -دمشق.

ونشرت قوات"الدفاع الوطني" على صفحتها الرسمية في (فيسبوك) أن العنصر ياسر حسين السيد من مرتبات الدفاع الوطني فوج الجولان، لقي حتفه إثر استهداف سيارته بواسطة طائرة من دون طيار إسرائيلية على طريق خان أرنبة دمشق.

ولم تصدر قيادة الجيش النظامي حتى اللحظة، بياناً حول الغارة كما لم يتم الإعلان عن تنفيذها من قبل إسرائيل بشكل رسمي.

وكانت طائرات إسرائيلية، نفذت فجر اليوم الجمعة، غارات استهدفت فيها موقعاً عسكرياً في ريف حمص الشرقي، ردت عليها ولأول مرة، صواريخ دفاعية تابعة للجيش النظامي.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر قال إن الصواريخ التي أطلقها الجيش السوري ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية "لم تشكل خطرا على الطائرات الإسرائيلية".

وكانت إسرائيل, هددت في وقت سابق من يوم الأحد, بتدمير أنظمة الدفاع الجوية السورية, في حال استمر الجيش السوري بالتصدي لطائراتها, مجددة نفيها التدخل في الحرب الأهلية بسوريا , لكنها شددت على أن "أمن إسرائيل" يعتبر "اولوية", وذلك على خلفية الغارات التي شنتها اسرائيل منذ يومين في سوريا وتصدت لها لاول مرة صواريخ دفاعية تابعة للجيش .

ويشن الطيران الاسرائيلي من وقت لاخر غارات على مواقع بسوريا, تقول المصادر الاعلامية إنها اغلبها تابعة لحزب الله, و وينفذ الطيران الإسرائيلي تلك الغارات عادة من الأجواء اللبنانية أو من الجولان المحتل.