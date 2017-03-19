طالبت وزارة الخارجية الروسية, يوم الاحد, الجانب الاسرائيلي بتقديم توضيحات حول الغارة التي شنتها مقاتلاته فجر الجمعة على سوريا .

واوضح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف, في تصريح لقناة (روسيا اليوم) إنه "طلب من السفير الإسرائيلي توضيحات بشأن اختراق الطائرات الإسرائيلية للأجواء السورية وشن غارات على تدمر بريف حمص".

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وأكد بوغدانوف أن "ثمة اتفاقا بين روسيا وإسرائيل ينص على مراعاة مسار العمليات الجوية فوق سوريا"، مشيرا إلى أنه ""يتعين معرفة تقييم وزارة الدفاع الروسية لهذا الحادث".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت, يوم الجمعة, بأن موسكو قامت باستدعاء السفير الإسرائيلي لديها، غاري كورين، وطالبته بتقديم إيضاح حول الغارة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.

جاء ذلك عقب يوم من توضيح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن الغارة الإسرائيلية في سوريا استهدفت أسلحة "متطورة" كانت ستنقل إلى "حزب الله" اللبناني, الموالي للنظام, متوعدا بالمزيد من الهجمات ضد مواقع في سوريا.

ونفذت طائرات إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، غارات استهدفت فيها موقعاً عسكرياً في ريف حمص الشرقي، ردت عليها ولأول مرة، صواريخ دفاعية تابعة للجيش النظامي.

واعتبرت الحكومة السورية أن العدوان الإسرائيلي كان بهدف دعم عملائها ورفع معنوياتهم "المنهارة".

ويشن الطيران الإسرائيلي من وقت لاخر غارات على مواقع بسوريا, تقول المصادر الاعلامية ان اغلبها تابعة لحزب الله, و وينفذ الطيران الإسرائيلي تلك الغارات عادة من الأجواء اللبنانية أو من الجولان المحتل.