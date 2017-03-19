أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، يوم السبت، عن تخصيص حكومة بلادها 28 مليون دولار للاجئين العراقيين والسوريين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم المحررة من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

ونقلت وكالات أنباء عن فريلاند قولها, في بيان صدر عنها, إن بلادها "ستواصل مكافحة التنظيم، ومساعدة المتأثرين من الأزمات الراهنة في المنطقة".

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وأوضحت الوزيرة الكندية أن "دعم المدنيين سيساعد في تلبية احتياجاتهم العاجلة، فضلا عن مساعدة الراغبين بالعودة إلى منازلهم"، مشددة على أن "كندا مصممة على إلحاق الهزيمة بداعش، ومساعدة الأطفال والنساء والرجال المتأثرين من الصراعات".

يشار إلى أن كندا استقبلت عام 2016، العدد ذاته الذي تعتزم استقباله العام الحالي، ما يشكل زيادة بنحو 40 ألف لاجئ، مقارنة بـ 260 ألف لاجئ كانت تستقبلهم على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2015.

وكانت كندا أعلنت, نهاية العام الماضي, عن عزمها استقبال 300 ألف مهاجر في العام الحالي 2017.