سقط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين, يوم الاحد, جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي على ريف الرقة الغربي.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان عددا من المدنيين بينهم نازحين سقطوا قتلى وجرحى جراء قصف من طيران التحالف على مزرعة الاندلس بريف الرقة.

وجاءت الحادثة بعد 3 ايام على سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيينجراء قصف شنه طيران التحالف الدولي على مدينة الطبقة بالرقة.

كما سقط عدد من القتلى منذ ايام جراء قصف نفذه طيران التحالف الدولي على منطقة البحوث الزراعية و مدرسة في الكسرة جنوب مدينة الرقة.

ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.