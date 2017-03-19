أكدت مؤسسات المياه والاتصالات في دمشق، يوم الأحد، استمرار تقديم خدماتها في منطقة العباسيين شرق دمشق، بينما أوضحت مؤسسة الكهرباء أن انقطاع التيار ناجم عن عطل، خلافاً لما تم تداوله من انقطاع الخدمات إثر اشتعال المعارك في المنطقة.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية، عن مدير اتصالات دمشق يونس حسن قوله إن وضع شبكة الاتصالات في منطقة العباسيين والأطراف الشرقية لمدينة دمشق "مستقر ولا توجد أي انقطاعات في الشبكة".

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ولفت حسن إلى أن الكوادر والورشات الفنية جاهزة لإصلاح أي عطل مشيرا في الوقت نفسه إلى صعوبة تنقل الورشات في أقصى الأحياء الشرقية بالوقت الحالي، بسبب استهداف المنطقة بالقذائف ورصاص القنص.

كما نقلت الوكالة عن معاون مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها عصام الطباع قوله، أن مياه الشرب تصل إلى منطقة العباسيين بصورة منتظمة ولا صحة لما تروجه بعض وسائل الإعلام حول انقطاع المياه عن المنطقة.

أما عن وضع الكهرباء، فأوضح مدير الشركة العامة لكهرباء دمشق نورالدين أبوغرة ان هناك "عطل على احد خطوط التوتر المتوسط في منطقة كراش بالقابون بسبب استهدافه"، مبينا أن العطل تسبب بانقطاع جزئي للتيار الكهربائي عن بعض مراكز التحويل في المنطقة.

وأوضح أبوغرة أن ورشات الشركة ستعمل على إصلاح العطل "فور توفر الظروف المناسبة لذلك".

وتحدث مدير الشركة عن وجود عطل آخر في كبل توتر متوسط في محيط كلية الشرطة في مساكن برزة حيث تقوم الورشات بإصلاحه لإعادة تغذية المنطقة بالكهرباء خلال الساعات القليلة القادمة.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن نشطاء قولهم انه تم قطع الانترنت والاتصالات في منطقة العباسيين، وتم فرض حظر تجول.

وشهد المدخل الشرقي لدمشق، منذ ساعات الفجر الأولى يوم الأحد اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المعارضة من جهة والجيش النظامي من جهة ثانية، حيث أقدمت فصائل المعارضة على مهاجمة نقاط للنظامي في محاولة منها لتوسيع رقعة سيطرتها، وسط أنباء عن تمكنهم من السيطرة على ساحة العباسيين والكراجات.

ويشهد حي جوبر القريب من العاصمة دمشق، معارك متواصلة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظامي، إذ تأتي أهميته كونه يقع بالقرب من مراكز أمنية وعسكرية مهمة للنظام السوري في المدينة.

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