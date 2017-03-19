هددت إسرائيل, يوم الأحد, بتدمير أنظمة الدفاع الجوية السورية, في حال استمر الجيش السوري بالتصدي لطائراتها, مجددة نفيها التدخل في الحرب الأهلية بسوريا , لكنها شددت على "أمن إسرائيل اولاَ".

وذكرت وكالات انباء ان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال, في حديث للإذاعة الاسرائيلية العامة, ان الطائرات الاسرائيلية ستقوم في المرة المقبلة بتدمير أنظمة الدفاع الجوية السورية بلا تردد, في حال استمر الجيش السوري بإطلاق صواريخ باتجاهها".

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وجاء ذلك بعدما نفذت طائرات إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، غارات استهدفت فيها موقعاً عسكرياً في ريف حمص الشرقي، ردت عليها ولأول مرة، صواريخ دفاعية تابعة للجيش النظامي.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر قال إن الصواريخ التي أطلقها الجيش السوري ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية "لم تشكل خطرا على الطائرات الإسرائيلية"، موضحا أن "أمن المواطنين الإسرائيليين أو سلاح الجو لم يكونا مهددين في أي وقت".

وأضاف ليبرمان "في كل مرة نرصد فيها نقل أسلحة من سوريا باتجاه لبنان، فإننا سنتحرك لوقفها. لن يكون هناك أي تسوية حول هذا الموضوع".

وتابع "على السوريين أن يفهموا أنهم سيتحملون مسؤولية نقل الأسلحة إلى حزب الله وطالما سيواصلون السماح بذلك، فإننا سنقوم بما يتعين علينا فعله".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال, يوم الجمعة, أن الغارة الإسرائيلية في سوريا استهدفت أسلحة "متطورة" كانت ستنقل إلى "حزب الله" اللبناني, الموالي للنظام, متوعدا بالمزيد من الهجمات ضد مواقع في سوريا.

وجدد ليبرمان النفي "بعدم نية اسرائيل التدخل في الحرب الأهلية في سوريا ولا التسبب بمواجهة مع الروس، ولكن شدد على ان " أمن إسرائيل يأتي أولا".

ويشن الطيران الاسرائيلي من وقت لاخر غارات على مواقع بسوريا, تقول المصادر الاعلامية إنها اغلبها تابعة لحزب الله, و وينفذ الطيران الإسرائيلي تلك الغارات عادة من الأجواء اللبنانية أو من الجولان المحتل.