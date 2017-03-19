نفى محافظ حمص طلال البرازي, يوم الاحد, اجراء تغيير ديمغرافي في حي الوعر, متوقعاَ بقاء أكثر من 40 ألف نسمة بعد إخراج جميع المسلحين الرافضين للاتفاق لاتفاق المصالحة مع عائلاتهم.

واوضح البرازي, في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية, ان "كل ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول إجراء تغيير ديمغرافي في حي الوعر عبارة عن "أكاذيب", وهدفها "محاولة يائسة للتشويش على اتفاق المصالحة في الحي بشكل خاص ومسيرة المصالحات المتواترة بشكل عام".

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وجاء ذلك بعدما تحدثت مصادر معارضة ان النظام ينتهج , من خلال اتفاق المصالحة, ممارسات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي في حي الوعر.

واكد البرازي على بقاء أكثر من 40 ألف نسمة في الحي بعد إخراج جميع المسلحين الرافضين للاتفاق وعائلاتهم من الحي والذين يقدر عددهم بحوالي الـ10 آلاف شخص".

واضاف البرازي أن المحافظة" تعكف حالياً على وضع خطة متكاملة لعودة جميع العائلات التي تركت منازلها في حي الوعر في أوقات سابقة وذلك بعد استكمال إخراج المسلحين وتأمين الخدمات للحي بشكل كامل".

وسبق ان اكد محافظ حمص ان هناك 40 ألف نسمة من أهالي حي الوعر سيستمرون بحياتهم بعد عودة مؤسسات الدولة للحي

تم أمس خروج الدفعة الأولى من المسلحين مع عائلاتهم من حي الوعر بمدينة حمص، إلى جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك تنفيذا لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في 13 الشهر الجاري، بين النظام السوري وممثلين عن حي الوعر برعاية من مركز تنسيق المصالحة الروسي في حميميم, تمهيدا لعودة السيطرة الكاملة للدولة على الحي.

وبلغ عدد المسلحين الخارجين 423 مسلحاً على حين بلغ عدد أفراد عائلاتهم الخارجين معهم 1056 شخصاً وكانت وجهتهم إلى جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي.