مدينة ادلب وريفها تحت القصف مجدداَ... والضحايا بالعشرات الاخبار المحلية شارك

سقط عشرات القتلى والجرحى, يوم الأحد, جراء قصف طال مدينة ادلب ومنطقة خان شيخون بريفها الجنوبي.

وقالت مصادر معارضة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن 25 قتيلا وجريحا سقطوا , بحسب حصيلة اولية, جراء شن غارات جوية ستهدفت مدينة ادلب. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأضافت المصادر إن قتيلاَ سقط ووقع جرحى آخرون بقصف بالصواريخ الفراغية على مدينة خان شيخون بريف ادلب. جاء ذلك عقب أيام على سقوط قتلى وجرحى بغارات جوية شنها الطيران الحربي استهدفت بلدة كفرنبل بريف ادلب الجنوبي. وتتعرض مناطق بادلب ودمشق وحلب وحماه وردعا وأريافها, الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة, لعمليات قصف بشكل شبه يومي, ما يؤدي الى سقوط ضحايا ودمار بالمباني. سيريانيوز

2017-03-19 15:45:51 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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