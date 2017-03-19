واصل الجيش النظامي, يوم الاحد, تقدمه, على حساب تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بريف تدمر, حيث سيطر على مساحات جديدة.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي اسعاد السيطرة على سلسلة مرتفعات تلّيلة , كما سيطر ناريا على جبال الهرم, بعد معارك مع داعش.

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وكان النظامي سيطر الخميس الماضي السيطرة على منطقة وادي أحمر و قلعة الهري ومرتفعات جبل المستديرة شمال شرق تدمر .

كما سيطر النظامي منذ ايام على مشروع سبخة الموح ومحطة التحويل الكهربائية ومنطقة الصوامع وضاحية العامرية والتلال المحيطة بها في ريف تدمر.

يشار الى ان الجيش النظامي استعاد , مؤخراَ, السيطرة على مدينة تدمر، بعد قرابة 3 اشهر من خسارتها لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), فيما اشارت التصريحات الروسية الى ان السيطرة تمت بمساعدة الروس.