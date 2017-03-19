الثلاثاء المقبل عطلة في الجهات العامة بمناسبة عيد الأم الاخبار المحلية شارك

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء يوم الاحد بلاغاَ يقضي بتعطيل الجهات العامة يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الأم.

وأشار بلاغ رئاسة الوزراء, بحسب وكالة الانباء (سانا) إلى أنه "تعطل جميع الجهات العامة يوم الثلاثاء القادم الواقع في 21 آذار بمناسبة عيد الأم". تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وتراعى أحكام الفقرة /ج/ من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها. سيريانيوز

2017-03-19 13:43:42 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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