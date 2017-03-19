أعلنت وزارة الخارجية الأردنية, يوم الأحد, أن سوريا غير مدعوة للمشاركة في قمة الجامعة العربية المقرر عقدها في الأردن في الـ23 من الشهر الجاري, وذلك عملا بقرارات الجامعة.

ونقلت وكالات انباء عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي, في مؤتمر صحفي, مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن "المملكة ملتزمة بعدم دعوة سوريا لاجتماع القمة العربية التي ستعقد في الأردن، بناء على قرار الجامعة العربية الذي جمد عضوية دمشق".

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وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قال، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الوقت "ليس مناسباً" لعودة سوريا إلى الجامعة العربية, وذلك رداَ على مطالبة العراق بعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة ، داعيا إلى مراجعة قرار تعليق مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس الجامعة.

وعلقت الجامعة العربية في عام 2011 عضوية دمشق في الجامعة العربية، على خلفية الأزمة السورية والاتهامات التي نسبتها بعض الدول العربية لدمشق في سياق الأحداث التي شهدتها سوريا منذ اندلاع أزمتها.

وكان أبو الغيط، رهن بداية شباط الماضي، تجديد عضوية سوريا في الجامعة، بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة فيها.

وتم التوافق على ترك مقعد سوريا شاغرا، خلال أعمال قمة عربية سابقة، بعد خلافات بين عدد من الأعضاء حول شغل الائتلاف لمقعد سوريا في الجامعة، وذلك رغم أنه شغل المعقد في القمة التي سبقتها، إلا أن الجامعة قررت لاحقا عدم منحه المقعد إلا في حال استكمال مؤسساته.

ويذكر أن الجامعة العربية فرضت ايضا على سوريا عقوبات بسبب تصاعد أعمال العف في البلاد وعدم التزام دمشق ببنود خطتها لإيقاف العنف، محملة السلطات السورية المسؤولية عن سقوط ضحايا، في وقت اعتبر الرئيس بشار الأسد أن الجامعة العربية بحاجة إلى شرعية، كما عدت الحكومة الجامعة طرفا في الأزمة الدائرة وليست طرفا في الحل.