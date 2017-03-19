أعلنت مصادر مؤيدة, الاحد, عن توقيف الدوام بكلية الزراعة اليوم في حي مساكن برزة بدمشق, بسبب الوضع الامني المتوتر.

واشارت المصادر, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, الى ان توقيف الدوام جاء حرصا على " سلامة الطلاب بعد سقوط الرصاص الطائش في محيط الكلية" .

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وشهدت دمشق اوضاع امنية متوترة, حيث تعرضت العديد من الاحياء فيها لسقوط قذائف هاون وصاروخية ورصاص متفجر, عقب اشتعال المواجهات وعمليات القصف في حي جوبر.