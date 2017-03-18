سقط لايبزيغ مفاجأة الموسم في الدوري الالماني لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بخسارته القاسية امام فيردر بريمن صفر-3 يوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين.

وبقي رصيد لايبزيغ 49 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ الذي يستطيع الاقتراب أكثر فاكثر من اللقب في حال فوزه خارج ملعبه على بوروسيا مونشنغلادباخ الاحد.



وكان لايبزيغ استهل الموسم الحالي محافظا على سجله خاليا من الهزائم في 13 مباراة على التوالي لكن آماله بإحراز اللقب تلقت ضربة قاضية في الآونة الاخيرة بعد خسارته اربع مرات في اخر سبع مباريات له.



وافتتح الاختصاصي في الركلات الثابتة النمسوي زلاتكو يونوزوفيتش التسجيل لبريمن من كرة قوية سددها من ركلة حرة مباشرة (34) قبل ان يمرر كرة حاسمة من ركلة حرة ليتابعها مواطنه فلوريان غريليتش داخل شباك الحارس المجري بيتر غولاشي (59).



وقام فين بارتلز بهجمة مرتدة سريعة في الدقيقة الاخيرة قبل ان يمرر كرة باتجاه النمسوي الثالث فلوريان كاينتس الذي تابعها من مسافة قريبة داخل الشباك.



والفوز هو الرابع لفيردر بريمن في اخر خمس مباريات لكنه لا يزال في منطقة الخطر.



وتابع الفرنسي انطوني موديست هوايته في هز الشباك ونجح في تسجيل ثلاثية لكولن الذي خرج فائزا على هرتا برلين 4-2.



ورفع موديست رصيده من الاهداف هذا الموسم الى 22 هدفا متخلفا بفارق هدف واحد عن مهاجم بوروسيا دورتموند الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ، في حين يحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ المركز الثالث برصيد 21 هدفا.



وعاش باير ليفركوزن اسبوعا سيئا، فبعد خروجه من دوري ابطال اوروبا على يد اتلتيكو مدريد، سقط امام هوفنهايم بهدف سجله ساندرو فاغنر (62).



وتعادل اينتراخت فرانكفورت مع هامبورغ سلبا.