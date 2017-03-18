خرجت الدفعة الأولى من مسلحي حي الوعر مع عائلاتهم، يوم السبت، باتجاه مدينة جرابلس في حلب، بموجب اتفاق مصالحة تم التوصل اليه مؤخراً.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن أكثر من 1400 من المسلحين وعائلاتهم خرجوا من الحي الوعر بإتجاه الريف الشمالي لحلب.

ونوهت الوكالة أنه خرج 423 من المسلحين و1056 من افراد عائلاتهم إلى الريف الشمالي مضيفة أن عملية خروج المسلحين وعائلاتهم ماتزال مستمرة لاستكمال إخراج الدفعة الأولى من المسلحين.

وقال محافظ حمص طلال البرازي، إن الدفعة الأولى "تتضمن خروج أكثر من 1500 شخص من مسلحين وعائلاتهم باتجاه ريف حلب الشمالي الشرقي" مبينا أن "عملية الإخراج تتم بإشراف الهلال الاحمر العربي السوري وقوى الأمن الداخلي السورية والشرطة العسكرية الروسية".

ووقعت المعارضة في حي الوعر بمدينة حمص، يوم الاثنين الماضي, اتفاقاً مع النظام يقضي بخروج مسلحي الحي مع عائلاتهم خلال مدة أقصاها شهرين.

وكان محافظ حمص طلال البرازي أعلن, عقب انجاز الاتفاق, أنه سيتم خروج مسلحي حي الوعر مع ذويهم إلى الشمال على دفعات خلال 6 – 8 أسابيع.

وتم التوصل في شهر كانون الأول لاتفاق هدنة في الوعر بين النظامي ومسلحي المعارضة, خرج بموجبه دفعات من مسلحي الحي مع ذويهم, الى ريف حمص الشمالي, لكن مصادر معارضة اتهمت الجيش النظامي "بنقض الاتفاق", من خلال "عدم تبيان مصير المعتقلين, فضلا عن معاودة تصعيد القصف".

وسبق ان تم التوصل في أواخر آب الماضي، إلى اتفاق بين فصائل معارضة مسلحة والنظامي، يقضي بوقف إطلاق النار في حي الوعر لمدة 48 ساعة.