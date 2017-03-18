تخطى ريال مدريد امتحان "سان ماميس" بصعوبة ولكن بنجاح ليستعيد فارق النقاط الخمس مع وصيفه برشلونة وذلك عقب فوزه يوم السبت على مضيفه أتلتيك بلباو 1-2 لحساب المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

على ملعب "سان ماميس"، افتتح النادي الملكي التهديف بواسطة الفرنسي كريم بنزيمة بعد تمهيد من البرتغالي كريستيانو رونالدو (25)، ونجح بلباو في إدراك التعادل في الشوط الثاني بفضل رأسية هدّافه أريتث أدوريث (65)، غير أنّ الريال عاد إلى التقدم بعد 3 دقائق فقط من متابعة ذكية للبرازيلي كاسيميرو (68).



بهذا الفوز الثمين، استعادل ريال مدريد فارق النقاط الخمس في صدارة الليغا ليصبح رصيده 65 نقطة مؤقتاً في انتظار برشلونة الذي تنتظره الأحد قمة على أرض "كامب نو" سيستضيف فيها العنيد فالنسيا، أما بلباو الذي مُني بخسارته الثانية على أرضه هذا الموسم بعد الأولى أمام العملاق الكتالوني 0-1 في المرحلة الثانية في 28 آب الماضي، فقد بقي سابعاً برصيد 44 نقطة.



وحقق "الميرنغي" الساعي إلى لقبه الأول في الليغا منذ عام 2012، الأهم وانتصر للمرة الـ20 هذا الموسم والثالثة على التوالي منذ سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه لاس بالماس 3-3 مطلع الشهر الحالي.



كما يمتلك ريال مباراة مؤجلة أمام مضيفه سلتا فيغو لم يحدد لها أي موعد حتى الآن.



وفي مباراة أخرى، تعادل أيبار مع إسبانيول 1-1.



وكان أيبار البادىء بالتسجيل عبر إنريكه "كيكي" غارسيا في الدقيقة 20، لكنّ إسبانيول أدرك التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة خوسيه مانويل خورادو (50).



وعزّز أيبار موقعه في المركز الثامن برصيد 41 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام اسبانيول التاسع.



ويلعب الأحد ليغانيس مع ملقا، وأتلتيكو مدريد مع إشبيلية، وسبورتينغ خيخون مع غرناطة، وديبورتيفو لاكورونيا مع سلتا فيغو.