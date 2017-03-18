دانت وزارة الخارجية الايرانية, يوم السبت, الغارات الاسرائيلية التي شنتها على سوريا امس, مطالبة الامم المتحدة باتخاذ اجراءات لمنع حدوث مثل هذه الممارسات.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي, في تصريح, نشرته وكالات انباء ايرانية, الغارات الاسرائيلية على سوريا بأنه "عدوان سافر", داعيا الامم المتحدة "لبذل جهود جهودها للحد من تكرار وقوع مثل هذه الممارسات المنتهكة للسلام والامن التي يقوم بها الكيان الصهيوني" .

واعتبر قاسمي ان "عدوان الصهاينة على الاراضي السورية يأتي في وقت بات خلاله الجيش والجبهة المناهضة للارهاب في سوريا لهم اليد العليا في مواجهة الارهابيين , ماأدى الى طردهم من المدن السورية الواحدة تلو الاخرى, وهو مايدلل على القواسم المشتركة في المواقف والمصالح اللاشرعية للكيان الاسرائيلي في تعزيز قوة الارهابيين".

وجاء ذلك عقب اعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن الغارة الإسرائيلية في سوريا استهدفت أسلحة "متطورة" كانت ستنقل إلى "حزب الله" اللبناني, الموالي للنظام, متوعدا بالمزيد من الهجمات ضد مواقع في سوريا.

ونفذت طائرات إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، غارات استهدفت فيها موقعاً عسكرياً في ريف حمص الشرقي، ردت عليها ولأول مرة، صواريخ دفاعية تابعة للجيش النظامي.

واعتبرت الحكومة السورية أن العدوان الإسرائيلي كان بهدف دعم عملائها ورفع معنوياتهم "المنهارة".

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر قال إن الصواريخ التي أطلقها الجيش السوري ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية "لم تشكل خطرا على الطائرات الإسرائيلية"، موضحا أن "أمن المواطنين الإسرائيليين أو سلاح الجو لم يكونا مهددين في أي وقت".

ويشن الطيران الاسرائيلي من وقت لاخر غارات على مواقع بسوريا, تقول المصادر الاعلامية ان اغلبها تابعة لحزب الله, و وينفذ الطيران الإسرائيلي تلك الغارات عادة من الأجواء اللبنانية أو من الجولان المحتل.