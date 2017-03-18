استفاد السويسري روجيه فيدرر من انسحاب منافسه الأسترالي نيك كيريوس بسبب التسمم، ليحجز بطاقته في الدور نصف النهائي لدورة انديان ويلز الأميركية، أولى دورات الألف نقطة للماسترز، دون أن يلعب.

وقال كيريوس الذي أطاح بالصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانياً وحامل اللقب من الدور الرابع، في حسابه على موقع تويتر "لسوء الحظ لن أتمكن من اللعب اليوم بسبب المرض. في هذه المرحلة، نعتقد بأن الأمر يتعلق بتسمم غذائي. أتمنى أن لا يكون الأمر أكثر من ذلك".



وأضاف اللاعب الأسترالي المصنف 16 عالميا في بيان "بعد ليلة متعبة جدا بسبب المرض، لم تعد لدي القوة الكافية، ولكي أواجه بطلاً رائعاً مثل روجيه أحتاج لأكون في أفضل حالاتي من أجل الحصول على فرصة" الفوز على السويسري.



وكان فيدرر المصنف التاسع في البطولة والعاشر عالمياً تخطى غريمه الإسباني رافايل نادال في الدور الرابع، وسيتواجه السويسري البالغ 35 عاماً في الدور نصف النهائي مع الأميركي جاك سوك الفائز على الياباني كي نيشيكوري الرابع 6-3 و2-6 و6-2.



ويعتبر الفوز على نيشيكوري إنجازاً كبيراً لسوك، ليس لأنه يبلغ الدور نصف النهائي لإحدى دورات الماسترز للمرة الأولى في مسيرته وحسب، بل لأنه انتصاره الأول على لاعب مصنف بين الخمسة الأوائل في العالم.