وست بروميتش يصعق الارسنال بثلاثية ويزيد الضغط على مدربه فينجر المهدد بالإقالة اخبار الرياضة شارك

صدم وست بروميتش ألبيون ضيفه آرسنال وغلبه بنتيجة (3-1) السبت في المرحلة 29 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم .

وسجل للفريق الفائز غريك داوسن 12، 75، والويلزي هال روبسون كانو 55 فيما سجل هدف الخاسر الوحيد التشيلي ألكسيس سانشز 15.



وأصبح رصيد وست بروميتش 43 نقطة، في المرتبة الثامنة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 50 في المركز الخامس وبات مهدداً بخسارة هذا المركز إذا ما فاز مانشستر يونايتد على ميدلزبره غداً الأحد.



وازداد الضغط على مدرب آرسنال الفرنسي أرسن فينغر الذي دخل المباراة وسط مطالبات جماهيرية برحيله.



وهي الخسارة السابعة للمدفعجية مقابل الفوز الـ12 لأصحاب الأرض. سيريانيوز 2017-03-18 17:45:52 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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