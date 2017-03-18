اعتبر الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله, يوم السبت, ان "الهجمات الانتحارية" التي وقعت في سوريا هي تعبير عن "الفشل الاستراتيجي والعسكري", مشيرا الى نهاية تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) باتت قريبة.

واوضح نصرالله, في كلمة له, خلال في احتفال أقامه "حزب الله" بمناسبة ولادة السيدة الزهراء, انه "تم انفاق المليارات واستقدام المسلحين من اقاصي الدنيا من أجل السيطرة على سوريا ومقدراتها وموقعها ومواقفها".

واضاف نصرالله "كل الذين تآمروا على سوريا هم اليوم امام حقيقة دامية وهي الخيبة والفشل", معتبراَ ان "العمليات الانتحارية هي تعبير عن الفشل الاستراتيجي والعسكري"

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وشهدت عدة مناطق بسوريا سلسلة هجمات انتحارية اخرها التفجرين الانتحاريين اللذين وقعا بدمشق الاول استهدف القصر العدلي بمنطقة الحميدية, والاخر استهدف احد مطاعم الربوة, اسفرا عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

عن تنظيم "داعش", اشار نصرالله الى ان هزيمة داعش في سوريا هي هزيمة للمشروع الذي دعمه رئيس الوزراء الاسراائيلي بنيامين نتنياهو".

واردف نصرالله ان "داعش" الى نهاياته في العراق ولم يعد له مستقبل سياسي او عسكري في سوريا

وكان نصرالله اعلن مؤخرا ان قرار إنشاء تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)أميركي وبفكرة سعودية، مشيراً إلى تحقيق الانتصار في سوريا على ذلك الفكر ومخططاته.

يشار الى ان "حزب الله" اللبناني ارسل منذ الشهور الأولى لبدء الصراع في سوريا، العديد من مقاتليه لمساندة القوات النظامية في مناطق عدة بسوريا, وسط دعوات بعض سياسيين لبنانيين وعدة دول الحزب بسحب مقاتليه, الا ان نصر الله اكد أن عناصر حزبه ستبقى بسوريا ما دام الوضع يتطلب ذلك.