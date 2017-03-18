أعلن الكرملين, يوم السبت, أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف، بحث فيه التسوية في سوريا ونتائج مباحاثات أستانا3.

ونقلت وكالات أنباء عن المكتب الرئاسي الكازاخي قوله إن الرئيسين الروسي والكازاخي ناقشا التسوية السورية في اتصال هاتفي، كما بحثا نتائج جولة المباحاثات بشأن سوريا، والتي عقدت في 14-15 اذار في أستانا".

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يشار الى أن مفاوضات أستانا 3 عقدت في الـ14 و15 من الشهر الحالي في العاصمة الكازاخستانية أستانا حول تسوية الأزمة السورية، بحضور وفود الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران, في ظل غياب وفد المعارضة السورية المسلحة، انتهت بإعلان الدول الضامنة تمسكها بالتسوية السياسية في سوريا، مؤكدة أهمية مفاوضات "أستانا 3 لاستمرار عملية جنيف".

ومن المفترض أن تعقد مباحثات جديدة بشأن سوريا في يومي 3 و4 أيار القادم في عاصمة كازاخستان أستانا, بحسب بيان صدر عن وفود الضامنة التي شاركت في لقاء استانا 3.