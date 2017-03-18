أقدمت الشرطة الفرنسية, يوم السبت, على قتل شخص رميا بالرصاص حاول خطف مسدس أحد رجال الأمن في مطار أولي بباريس, والذي تم اخلائه اثر الحادثة.

​وقال متحدث بإسم وزارة الداخلية لوكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) ان "احد الرجال حاول الهرب إلى متجر في المطار قبل أن يقتل بالرصاص"، نافيا "إصابة أي شخص آخر في العملية".

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من جهتها, نقلت وكالات أنباء عن شهود عيان قولهم إنهم "سمعوا إطلاق نار, ما دفع بمسؤولي المطار لإخلاء بعض المناطق كما لم يسمح للمسافرين بالهبوط".

وتقوم الشرطة الفرنسية بتفتيش كافة مرافق المطار، والبحث عن أشخاص قد يكون لهم صلة بهذا العمل.

وجاء ذلك عقب يومين على سقوط جرحى جراء اطلاق نار في مدرسة بمدينة غراس جنوبي فرنسا ,وانفجار مظروف في مقر صندوق النقد الدولي في العاصمة باريس.

وتطبق فرنسا حالة الطوارئ في البلاد، عقب سلسلة من التفجيرات نفذها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) خلال العامين الأخيرين.