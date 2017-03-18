كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك انها تعمل على إيجاد آليات أكثر فاعلية لتخفيض أسعار السلع والمواد في الاسواق.

ونقلت صحيفة (الثورة) المحلية عن الوزارة قولها انها "قامت مؤخراً بتنظيم ضبوط بحق المخالفين وسحب عينات للمواد الغذائية والاستهلاكية المستوردة أو المصنعة محلياً وإخضاعها للتحاليل والفحوصات المخبرية قبل طرحها في الأسواق بغية التأكد من سلامتها" .

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وجاء ذلك بعد أيام على إعلان وزارة التجارة الداخلية بأن عدم استقرار أسعار بعض المواد والسلع عالمياً انعكس على أسعار الأسواق الداخلية, كاشفة عن إجراءات تتعلق بمراقبة أسعار المواد بالأسواق لمنع حدوث أي تلاعب أو ارتفاع بالأسعار واتخاذ العقوبات بحق المخالفين.

وكانت جمعية "حماية المستهلك" في دمشق وريفها كشفت مؤخرا ان اسعار السلع والمواد في الأسواق تشهد حالة "فلتان سعري" غير مبرر , فيما أشارت وزارة التجارة الداخلية إلى ارتفاع في أسعار بيع المفرق خاصة والتي تخضع لمزاجية التاجر.

وتشهد أسعار المواد والسلع ارتفاعا بشكل متزايد في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.