تمكن الجيش النظامي من التقدم, يوم السبت, على حساب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف حلب الشمالي, حيث سيطر على عدة مناطق من بينها تلتين إستراتيجيتين, كما استعاد مساحات جديدة بمحيط مدينة دير الزور, بعد معارك مع التنظيم.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان النظامي سيطر على تل أيوب و تل أحمر , و 11 بلدة و قرية هي رسم الكروم – حميمة كبيرة – حميمة صغيرة – أم زليلة غربية – أم زليلة شرقية – حزازة –العاصمية – الكرين – زبيدة – خساف –المبعوجة , كما سيطر على 7 كم جديدة من اوتستراد حلب الرقة الدولي.

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ويأتي ذلك في وقت يوسع الجيش النظامي مناطق سيطرته في ريف حلب الشرقي، حيث سيطر على عدة قرى وبلدات وتلال استراتيجية, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في اطار حملة عسكرية بدأها في شباط الماضي.

وجاء تقدم النظامي بريف حلب بالتزامن مع سيطرته على موقعين في منطقة المعامل التخوم الغربية بدير الزور, بعد معارك مع داعش.

وكان الجيش النظامي سيطر منذ ايام على “تلة علوش” , بعد معارك مع داعش, كما سيطر نارياً على طريق “جبل الثردة ـ المقابر".

وتواصل قوات "سوريا الديمقراطية", المدعومة من التحالف الدولي, حملتها على الرقة, معقل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), والتقدم صوب المدينة لعزلها, وذلك بعد قطع طريق الرقة دير الزور، ضمن حملة عسكرية والمعروفة باسم"عضب الفرات".

يشار الى ان "داعش" يسيطر على معظم محافظة دير الزور عدا مناطق في المدينة ومحيطها تخضع لسيطرة القوات النظامية, حيث تعاني من حصار من قبل التنظيم, وتتعرض المناطق الخاضعة للتنظيم بالمجمل لقصف من الطيران الحربي وطيران التحالف.