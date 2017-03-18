كشفت وزارة الزراعة, في إحصائية أخيرة صادرة عنها, عن حجم قيمة الخسائر "المهولة" التي أصابت القطاع والتي وصلت إلى 1194 مليار .

وأوضحت الإحصائية الصادرة عن الوزارة, والتي حصلت صحيفة (تشرين) المحلية, على نسخة منها, أن "قيمة الخسائر المباشرة من أضرار مادية طالت البنى التحتية والمباني والمنشآت بلغت حوالي 94 مليار ليرة, في حين وصلت الخسائر غير المباشرة والتي طالت أدوات الإنتاج النباتي والحيواني إلى حوالي 1100 مليار ليرة, لتصل بذلك قيمة الخسائر الكلية إلى حوالي 1194 مليار ليرة".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

ويواجه القطاع الزراعي تحديات لاسيما خلال الأزمة أبرزها, بحسب وزارة الزراعة, تعرض المؤسسات الخدمية والإنتاجية والبحثية لأضرار وارتفاع كبير في أسعار مستلزمات الإنتاج وصعوبة تأمينها ونقلها، ونقص اليد العاملة الزراعية وتخريب الآبار وشبكات الري والوضع الصعب الذي منع الكثير من الفلاحين من الوصول لحقولهم، فضلا عن تأثير العقوبات الاقتصادية والمشاكل التسويقية التي نتجت عن صعوبة نقل وتصريف المنتجات الزراعية .