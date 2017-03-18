اعلنت "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية, يوم السبت, ان معركة انتزاع الرقة, معقل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), ستبدأ مطلع نيسان المقبل, رغم معارضة تركيا لمشاركة الاكراد في هذه العملية.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن قائد «وحدات حماية الشعب» سيبان حمو قوله ان "قرار تحرير الرقة واقتحامها حسم الأمر ومع بداية شهر نيسان ستبدأ العمليات العسكرية ونعتقد بأن تحرير الرقة لن يتجاوز أسابيع عدة".

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وجاء ذلك بعد ايام من اعلان التحالف الدولي عن مواصلة العمل مع الأكراد لإشراكهم في عملية الرقة, في وقت تشير واشنطن الى انها تعتزم شن عملية الرقة بمشاركة تركيا وحلفائها في التحالف الدولي, الا ان تركيا تتهم واشنطن بعدم حسم قرارها بشأن العملية

وتعتبر مشاركة الاكراد في عملية الرقة امر مرفوض من قبل تركيا, ولوحت بعدم المشاركة في هذه العملية في حال اشرك واشنطن للمقاتلين الاكراد في انتزاع المنطقة من ايدي "داعش", فيما نشرت القوات الأمريكية في محيط الرقة بطارية مدفعية ميدان ثقيلة تابعة لمشاة البحرية, دعما للعملية.

وأطلق تحالف "قوات سوريا الديمقراطية", الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا المرحلة الثالثة من عملية "غضب الفرات", في الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), بهدف اكمال عزل المدينة واستعادة السيطرة على المنطقة, حيث تمكن من التقدم والسيطرة على قرى ونقاط كانت بيد داعش.