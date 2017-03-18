بدأ, يوم السبت, خروج الدفعة الأولى من مسلحي حي الوعر مع عائلاتهم باتجاه ريف حلب, بموجب اتفاق مصالحة تم التوصل اليه مؤخرا.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن محافظ حمص طلال البرازي قوله ان "الدفعة الأولى “تتضمن خروج أكثر من 1500 شخص من مسلحين وعائلاتهم باتجاه ريف حلب الشمالي , وتمت العملية بإشرف الهلال الأحمر العربي السوري والشرطة العسكرية السورية والروسية”.

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وأضاف البرازي أن “المحافظة أنجزت جميع الإجراءات والترتيبات اللوجتسية لخروج الدفعة الأولى من المسلحين وعائلاتهم من حي الوعر تنفيذا لاتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي”.

من جهتها, تحدثت مصادر معارضة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, عن خروج الدفعة الأولى من مهجري الوعر باتجاه جرابلس عبر دابق و الباب, مشيرة الى الدفعة تضم 1500 شخص.

ووقعت المعارضة في حي الوعر بمدينة حمص، يوم الاثنين الماضي, اتفاقاً مع النظام يقضي بخروج مسلحي الحي مع عائلاتهم خلال مدة أقصاها شهرين.

وكان محافظ حمص طلال البرازي أعلن, عقب انجاز الاتفاق, أنه سيتم خروج مسلحي حي الوعر مع ذويهم إلى الشمال على دفعات خلال 6 – 8 أسابيع.

وتم التوصل في شهر كانون الأول لاتفاق هدنة في الوعر بين النظامي ومسلحي المعارضة, خرج بموجبه دفعات من مسلحي الحي مع ذويهم, الى ريف حمص الشمالي, لكن مصادر معارضة اتهمت الجيش النظامي "بنقض الاتفاق", من خلال "عدم تبيان مصير المعتقلين, فضلا عن معاودة تصعيد القصف".

وسبق ان تم التوصل في أواخر آب الماضي، إلى اتفاق بين فصائل معارضة مسلحة والنظامي، يقضي بوقف إطلاق النار في حي الوعر لمدة 48 ساعة.