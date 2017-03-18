قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو, يوم الجمعة, إن الغارة الإسرائيلية في سوريا استهدفت أسلحة "متطورة" كانت ستنقل إلى "حزب الله" اللبناني, الموالي للنظام, متوعدا بالمزيد من الهجمات ضد مواقع في سوريا.

ونقلت وكالات أنباء عن نتانياهو، قوله, في تصريح مكتوب, "حين نرصد محاولات نقل أسلحة متطورة إلى حزب الله ونتلقى معلومات من أجهزة استخبارات في هذا الخصوص، نتحرك لمنعها", مؤكدا أن "هذا النوع من الضربات سيتواصل".

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ونفذت طائرات إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، غارات استهدفت فيها موقعاً عسكرياً في ريف حمص الشرقي، ردت عليها ولأول مرة، صواريخ دفاعية تابعة للجيش النظامي.

واعتبرت الحكومة السورية أن العدوان الإسرائيلي كان بهدف دعم عملائها ورفع معنوياتهم "المنهارة".

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنر قال إن الصواريخ التي أطلقها الجيش السوري ردا على الغارة الجوية الإسرائيلية "لم تشكل خطرا على الطائرات الإسرائيلية"، موضحا أن "أمن المواطنين الإسرائيليين أو سلاح الجو لم يكونا مهددين في أي وقت".

ويأتي ذلك، عقب أقل من شهر على قيام إسرائيل بغارة استهدفت جبال القطيفة في ريف دمشق، نفذت من الأجواء اللبنانية، سبقها استهداف اسرائيل في الـ13 من كانون الثاني الماضي لمطار المزة العسكري غرب دمشق.

ويشن الطيران الاسرائيلي من وقت لاخر غارات على مواقع بسوريا, تقول المصادر الاعلامية إنها تابعة لحزب الله, و وينفذ الطيران الإسرائيلي تلك الغارات عادة من الأجواء اللبنانية أو من الجولان المحتل.