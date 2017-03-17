مسؤول سعودي: ننظر الى سوريا كـ "قضية خاسرة" الاخبار السياسية شارك

أكد رئيس المؤسسة العربية وعضو الوفد السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية علي الشهابي أن سوريا "قضية خاسرة".













ونقلت شبكة الاخبار الأمريكية "سي. ان. ان." عن الشهابي قوله إن المملكة العربية السعودية تنظر إلى سوريا كـ "قضية خاسرة".



وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كشف, نهاية الشهر الماضي, عن مخطط لإرسال قوات خاصة إلى سوريا, لمكافحة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), بالتعاون مع الولايات المتحدة.



ويشار الى أن السعودية أعلنت في عدة مناسبات استعدادها إرسال قوات برية إلى سوريا للقضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) "إذا لزم الأمر", حيث رحبت واشنطن بذلك, فيما هددت ايران بهزيمة السعودية في حال اقدامها على هذه الخطوة, في حين اعتبرت الحكومة السورية ان أي تدخل بري في سوريا دون موافقة الحكومة يعتبر "عدوان" ويستوجب مقاومته.



وعن الصراع بين السعودية وايران قال الشهابي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتفهم أن هذا الصراع هو "معركة وجودية".



وأضاف المسؤول السعودي "العسكريون المحترفون يدركون المعارك الخاسرة"، في حين أشار إلى أن المواقف الأمريكية متوافقة تماما مع المواقف السعودية تجاه البرنامج إيران النووي.



وجاء ذلك أثناء زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى الولايات المتحدة الأمريكية حيث التقى بترامب في البيت الأبيض, ووصف ممثلو المملكة اللقاء بأنه "لحظة تحول في تاريخ العلاقات الثنائية".





سيريانيوز





2017-03-17 22:59:44 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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