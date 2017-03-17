أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي يوم الخميس، أن عدد طلبات اللجوء المسجلة في دول الاتحاد العام الماضي بلغ أكثر من 1.2 مليون، كان أكثرهم من السوريون والعراقيون والأفغان، وألمانيا في صدارة المستقبلين.

وذكرت وكالات أنباء، أن المكتب الأوروبي المختص سجل أكثر من مليون ومئتي ألف طالب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي في عام 2016، وهو عدد قريب من الرقم القياسي المسجل في 2015، وجاء السوريون في المقدمة بواقع 334800 طلب مسجل، ثم الأفغان بعدد 183000، تلاهما العراقيون بواقع 127000 طلب مسجل, فيما لا تزال ألمانيا تعتبر وبفارق كبير عن باقي الدول الأكثر استقبالا للاجئين مع 1.16 مليون طلب أولي مسجل للجوء. وقد تم إحصاء 562 ألف طلب أولي في عام 2014.

واوضح المكتب أن عام 2016 شهد تراجعا كبيرا في عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل اليونانية بعد إبرام اتفاق الهجرة في آذار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لكبح تدفق العابرين لبحر ايجه.

وتوصل الاتحاد الأوروبي وتركيا, العام الماضي، إلى اتفاق "نهائي" يقضي بمنع عبور أي لاجئ بطريقة غير شرعية من تركيا إلى اليونان، وإعادة جميع اللاجئين الموجودين في اليونان، واستبدالهم بآخرين من مخيمات اللجوء في تركيا.

وبحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة وصل نحو 363 ألف لاجئ إلى أوروبا عبر البحر في عام 2016، مقابل أكثر من مليون في عام 2015.

ويُفسر بقاء عدد الطلبات الأولية للجوء التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي، مرتفعة في عام 2016 بنفس مستواها تقريبا في عام 2015، رغم التراجع المسجل في العابرين عبر ايجه، إلى مهل تسجيل طلبات اللجوء، وبسبب التأخير في إيداع طلبات اللجوء فور الوصول إلى أوروبا.

وتظهر إحصاءات عام 2016 بالمقارنة مع عدد السكان، أن ألمانيا سجلت العدد الأكبر أمام اليونان والنمسا ومالطا ولوكسمبورغ. أما العدد الأدنى بالمقارنة مع عدد السكان، فقد سُجل في سلوفاكيا والبرتغال ورومانيا والتشيك واستونيا.

وتتركز أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي على طلبات اللجوء الأولية، أي الأشخاص الذين يطلبون للمرة الأولى اللجوء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يشمل الإحصاء الأوروبي في بعض الحالات طلبات لجوء لشخص في عدة دول أوروبية.

ويشار الى أن دول القارة الأوروبية شهدت خلال الأعوام الأخيرة أكبر موجة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية, حيث دخل أكثر من مليون مهاجر ولاجئ بطرق غير شرعية إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، قادمين بحرا من تركيا إلى اليونان، فيما وصل 143 ألفاً هذه السنة فقط، مات منهم 460 غرقا حسب المنظمة الدولية للهجرة