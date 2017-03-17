أوضح الجيش الأردني، يوم الجمعة، إن شظايا صواريخ سقطت داخل الأردن نتيجة اعتراض صواريخ سورية من قبل صواريخ إسرائيلية مضادة، وذلك عقب تضارب الأنباء حول إسقاط طائرة إسرائيلية بمضادات الجيش النظامي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، لم تسمه، قوله أن شظايا صواريخ سقطت في ساعات فجر الجمعة 17 آذار، في مناطق خالية على بعض القرى في محافظة "إربد"، وفي غور الصافي.

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وأوضح المسؤول العسكري الأردني أن بقايا الصواريخ التي سقطت في محافظة إربد ناجمة عن "اعتراض صواريخ إسرائيلية لصواريخ أطلقت من داخل الأراضي السورية باتجاه بعض المواقع والقواعد الإسرائيلية".

وكانت مواقع اسرائيلية قالت، ان الجيش النظامي أطلق عدة صواريخ أرض جو من طراز "سام – 5" نحو الطائرات الإسرائيلية، الأمر الذي دفع الجيش الإسرائيلي إلى تشغيل منظومة الصواريخ الاعتراضية "آرو"، مضيفة أن صاروخا إسرائيليا من هذه المنظومة اعترض "أحد الصواريخ شمال شرق القدس، ورافق ذلك إطلاق صفارات الإنذار في منطقة غور الأردن بالكامل، وكذلك في محيط القدس وصولا الى مستوطنة موديعين".

وكانت قيادة الجيش النظامي، قالت في وقت سابق يوم الجمعة، إنه تم إسقاط طائرة إسرائيلية واصابة أخرى، عقب قيام 4 مقاتلات إسرائيلية بتنفيذ غارة في ريف حمص الشرقي.

من جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي سقوط أي من طائراته، مؤكداً الطائرات الإسرائيلية لم تصب بأي صاروخ من المضادات السورية.

وأوضح ان صوت الانفجارات التي سمعت في الأغوار وموديعين والقدس ناتج عن محاولة منظومة صواريخ "سهم" اعتراض الصواريخ السورية المضادة للطائرات.

يشار إلى أنها المرة الأولى التي يطلق فيها الجيش النظامي مضادات أرضية باتجاه طائرات إسرائيلية، رغم تنفيذ الأخيرة عدة غارات على أراض سورية خلال السنوات الماضية.

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