اسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أقيمت الجمعة في مدينة نيون السويسرية عن صدامات نارية بين عمالقة أوروبا.

وفي مواجهتين كلاسيكيتين من العيار الثقيل، يلتقي بايرن ميونيخ الألماني مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، ويوفنتوس الإيطالي مع برشلونة الإسباني.



أما المواجهتان الأخريان في هذا الدور فتجمعان أتلتيكو مدريد الإسباني وصيف البطولة مرتين في السنوات الثلاث الأخيرة مع ليستر سيتي الانكليزي مفاجأة الموسم الحالي، وبوروسيا دورتموند الألماني مع موناكو الفرنسي.



بالنسبة إلى المواجهة الأولى، التقى العملاقان الألماني والإسباني 10 مرات في الأدوار الاقصائية وتبادلا الفوز خمس مرات لكل منهما.



والتقى الفريقان في مباراة ودية في مطلع الموسم الحالي في ولاية نيوجيرزي الأميركية وفاز ريال بهدف وحيد سجله البرازيلي دانيلو.



يذكر أن مدرب بايرن ميونيخ الحالي الايطالي كارلو أنشيلوتي سبق أن أشرف على تدريب الفريق الملكي وقاده إلى اللقب القاري عام 2014. وللمفارقة، فان مدرب ريال الحالي الفرنسي زين الدين زيدان كان مساعداً لأنشيلوتي بالذات خلال فترة تدريبه النادي الملكي قبل أن يتسلم المهمة خلفاً للإسباني رافايل بينيتز في القسم الأول من الموسم الماضي وينجح في قيادة الفريق إلى احراز اللقب بفوزه على جاره اتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.



وتعد مباراة يوفنتوس وبرشلونة ثأرية بما أنها ستكون اعادة لنهائي هذه المسابقة عام 2015 عندما خرج الفريق الكاتالوني فائزاً 3-1.

وتقام مباريات الذهاب في 11 و12 نيسان، والاياب في 18 و19 منه.