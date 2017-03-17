أكدت الحكومة الكازاخستانية، يوم الجمعة، أنها لا تضمن مشاركة المعارضة المسلحة في الجولات القادمة من مفاوضات أستانا.

ونقلت وكالة (انترفاكس) الروسية، عن نائب وزير خارجية كازاخستان، عاقل بك كمال الدينوف قوله، إنه لا يمكن لأحد أن يكفل حضور المعارضة المسلحة للجولة القادمة من المفاوضات المقررة في 3-4 أيار المقبل.

وأوضح الدينوف أن "كل شيء يتعلق بتطورات الوضع الميداني"، مضيفاً أن الدول الراعية للمفاوضات ستواصل جهودها لتشجيع المعارضة على خوض الجولة القادمة من المفاوضات.

وأكد الوزير أن بلاده مستعدة لاستضافة المفاوضات السورية حتى التوصل إلى هدنة مستقرة وإطلاق العملية السياسية، مضيفاً "إنها تقدم الظروف المثالية لتستمر المفاوضات على هذا المسار بنجاح للتوصل إلى نتائج ملموسة ونقلة نوعية".

وكان وفد المعارضة المسلحة غاب عن الجولة الأخيرة من مفاوضات أستانا يومي 14 و15 آذار. وتضاربت تصريحات المعارضين حول إمكانية مشاركتهم في التفاوض، إذ رفضوا في البداية، متهمين الجيش النظامي بخرق نظام التهدئة في منطقة الغوطة الشرقية المتفق عليه في وقت سابق.

ومن ثم أعلن "الجيش الحر" عن إرسال 5 ضباط كممثلين عنه إلى أستانا، لكن المتحدث باسم فصائل المعارضة المسلحة، اعلن اعتذاره عن مواصلة عمله هذا.

واختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, الا أن البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات استانا المقبلة في 3-4 ايار المقبل.

ومن المقرر أن يجتمع خبراء من الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) في طهران في نيسان المقبل في إطار التحضير للجولة القادمة من المفاوضات.

وسبق ان استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي ال 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,اهمها تثبيت وقف اطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من شباط الماضي , دون صدور أي بيان ختامي.