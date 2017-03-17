طالبت السلطات السورية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإلزام التحالف الدولي بقيادة واشنطن بالتوقف عن استهداف سدي الفرات وتشرين والمناطق المحيطة بهما "لمنع كارثة وشيكة".

ونشرت وسائل إعلام خطاباً لنائب سفير سوريا في الأمم المتحدة منذر منذر قال فيه ان السكان على امتداد نهر الفرات بالعراق يمكن أن يتأثروا "بالتخريب الممنهج للبنية التحتية".

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وأضاف منذر "الدمار التام لهذين السدين اللذين تستهدفهما الضربات الجوية سيجرف مدنا وبلدات وقرى ويغمرها بالمياه وهو ما يعرض للخطر حياة مئات الآلاف من الناس الذين يعيشون في تلك المناطق."

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت الشهر الماضي من فيضان كارثي في سوريا من سد الفرات المهدد بسبب ارتفاع منسوب المياه وممارسة مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) للتخريب بالإضافة لتعرضه لمزيد من الأضرار بسبب الضربات الجوية التي ينفذها التحالف.

ودعا منذر باسم السلطات السورية، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرس، لإلزام الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء ‘التحالف الدولي‘ بالتوقف عن استهداف سد الفرات وسد تشرين والمناطق المحيطة وغيرهما من البنية التحتية لمنع الكارثة الوشيكة.

وتقود واشنطن تحالفا دوليا يضم أكثر من 60 دولة، ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، حيث يوجه التحالف ضربات جوية ضد مواقع التنظيم منذ 2014.

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