قيادة النظامي: أسقطنا طائرة اسرائيلية وأصبنا أخرى

نفذت طائرات إسرائيلية، فجر الجمعة، غارات استهدفت فيها موقعاً عسكرياً في ريف حمص الشرقي، ردت عليه ولأول مرة، صواريخ دفاعية تابعة للجيش النظامي.

وقالت قيادة الجيش النظامي، ان 4 طائرات تابعة للعدو الإسرائيلي أقدمت عند الساعة 2:40 فجر الجمعة، على اختراق المجال الجوي السوري في منطقة البريج عبر الأراضي اللبنانية، واستهدفت أحد المواقع العسكرية على اتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي.

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وتابعت، ان وسائط الدفاع الجوي تصدت لها، وأسقطت طائرة داخل الأراضي المحتلة وأصابت أخرى وأجبرت الباقي على الفرار.

ووصفت قيادة النظامي، الحادث بـ"الاعتداء السافر"، معتبرة انه دعم اسرائيلي لتنظيمات إرهابية والتشويش على انتصارات الجيش النظامي في مواجهة تلك التنظيمات.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، أن مقاتلاته الجوية قصفت عدة أهداف في سوريا ليل الخميس الجمعة، وأنه اعترض أحد الصواريخ التي أطلقت ردا على الغارة.

وأوضح أن أيا من الصواريخ التي أطلقت من سوريا ضد المقاتلات الجوية الإسرائيلية لم يبلغ هدفه، مضيفا أن صفارات الانذار دوت خلال الليل في وادي الأردن.

وذكر البيان، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت في الثانية فجرا قافلة سلاح استراتيجي شمال سوريا يزعم أنها كانت متجهة إلى "حزب الله"، وأنه لأول مرة منذ 6 سنوات تطلق المضادات الأرضية السورية النار باتجاه الطائرات الاسرائيلية وأنه جرى إسقاط أحد هذه الصواريخ، وهو ما شكل خطرا.

ويأتي ذلك، عقب أقل من شهر على قيام إسرائيل بغارة استهدفت جبال القطيفة في ريف دمشق، نفذت من الأجواء اللبنانية، سبقها استهداف اسرائيل في الـ13 من كانون الثاني الماضي لمطار المزة العسكري غرب دمشق.

وقامت اسرائيل خلال السنوات الخمس الماضية اكثر من مرة بقصف مواقع عسكرية في محيط وبقرب مدينة دمشق.

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