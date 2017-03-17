القرعة تضع منتخب سورية الأولمبي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس آسيا اخبار الرياضة شارك

أوقعت قرعة تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما التي أقيمت في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور منتخب سورية الأولمبي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات قطر والهند وتركمانستان.

يشارك في التصفيات أربعون منتخباً تم تقسيمها على عشر مجموعات بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر علماً أن التصفيات تقام خلال الفترة من 19 إلى 23 حزيران 2017.



ورغم أن منتخب الصين مستضيف النهائيات حصل على بطاقة التأهل المباشر إلا أن الاتحاد الصيني لكرة القدم أكد رغبته في مشاركة فريقه بالتصفيات وبالتالي في حال حصوله على إحدى بطاقات التأهل فإن سادس أفضل فريق يحصل على المركز الثاني سوف يتأهل للنهائيات.



وضمت أول خمس مجموعات منتخبات دول غرب اسيا ففي المجموعة الأولى إيران وعمان وسريلانكا وقرغيزستان "الدولة المضيفة" والمجموعة الثانية العراق والبحرين وأفغانستان والسعودية "الدولة المضيفة". والمجموعة الثالثة سورية والهند وتركمانستان وقطر "الدولة المضيفة"، والمجموعة الرابعة وأوزبكستان ولبنان ونيبال والإمارات "الدولة المضيفة" والمجموعة الخامسة الأردن وطاجيكستان وبنغلادش وفلسطين "الدولة المضيفة". سيريانيوز

2017-03-17 15:34:24 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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