أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية, يوم الخميس, عن مقتل 3 اشخاص بنيران حرس الحدود حاولوا التسلل من الاراضي السورية.

ونقلت وكالات انباء عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية قوله ان حرس الحدود احبط محاولة تسلل لسبعة أشخاص حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية وتم قتل 3 منهم.

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وأضاف المصدر أنه "تم ضبط 6 أكياس بداخلها 850 قطعة حشيش، تم تحويلها إلى الجهات المختصة".

وعززت السلطات الأردنية, في الآونة الاخيرة, الرقابة على الحدود مع سوريا والتي تمتد لأكثر من 370 كلم , واعتقلت عشرات الأشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني, كما قتلت العديد من المتسللين .