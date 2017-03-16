بيشكتاش التركي يسحق أولمبياكوس اليوناني برباعية ويبلغ ربع نهائي الدوري الاوروبي اخبار الرياضة شارك

بلغ بيشكتاش التركي الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه 4-1 على أولمبياكوس اليوناني الخميس، في إياب ثمن النهائي.

سجل الكاميروني فانسان أبوبكار (10) والهولندي ريان بابل (22 و75) وشينك توسون (84) رباعية بيشكتاش، فيما جاء هدف أولمبياكوس الوحيد عبر المغربي الأصل النرويجي الجنسية طارق اليونوسي في الدقيقة 31.



ولعب بيشكتاش أكثر من 50 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد هدافه أبوبكار في الدقيقة 39 من الشوط الأول.



وكان الفريقان تعادلا ذهاباً 1-1 في أثينا.



كما تأهل سلتا فيغو الاسباني الى الدور ربع النهائي اثر فوزه على مضيفه كراسنودار الروسي 2-صفر الخميس في كراسنودار في اياب ثمن النهائي.



وسجل هوغو مالو (52) واسباس ياغو (80) الهدفين.



وكان سلتا فيغو فاز ذهابا على ارضه 2-1. سيريانيوز 2017-03-16 23:39:19 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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