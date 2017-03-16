لقي طفل مصرعه وأصيب شخص، يوم الخميس، جراء سقوط قذائف هاون على مدينة البعث في القنيطرة.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة القنيطرة قوله، إن طفلاً قتل وأصيب شخص، اثر سقوط ست قذائف هاون على مدينة البعث في القنيطرة.

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وكان شخصاً أصيب جراء سقوط قذائف على قرية حضر في ريف القنيطرة في 26 شباط الماضي.

وفي حلب، ذكرت الوكالة إن صاروخ غراد سقط على حي ميسلون، ما أدى لأضرار مادية دون وقوع إصابات.

وتتعرض مناطق عدة خاضعة لسيطرة النظام, لاستهداف بالقذائف، مصدرها مناطق سيطرة مجموعات المعارضة المسلحة, بحسب مصادر موالية للنظام, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية.