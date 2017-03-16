غرقت سفينة شحن تركية قبالة السواحل الليبية يوم الخميس، وتم إنقاذ 6 من الركاب الذين كانوا على متنها، في حين مازال البحث جارياً عن 7 آخرون.

و ذكرت وكالة (الأناضول) أن السفينة التركية "تيناز تبه" غرقت في حوالي الساعة 10:30 صباح اليوم، نتيجة سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

من جهته، أفاد مدير إدارة التسويق في المنطقة الحرة بمدينة مصراتة الليبيية "وجهت سفينة كانت قادمة من تركيا ومحملة بـ 3000 طن من الرخام، نداء استغاثة حين بدأت بالغرق، حين كانت تنتظر الإذن بالدخول للميناء".

وأوضح متحدث باسم البحرية الليبية إن "طاقم السفينة يتكون من 13 بحارا من جنسية تركية. تم انقاذ 6 منهم، وعملية البحث واانقاذ جارية عن بقية أفراد الطاقم المفقودين وعددهم 7".

وأضاف أن عملية الانقاذ تمت إثر "المعلومات الواردة من راديو ميناء مصراتة بوجود سفينة تركية تطلب الاستغاثة على بعد 2 الى 2.5 ميلا من الميناء".

يذكر أن حوادث غرق سفن الشحن التركية تحدث مراراً، حيث غرقت سفينة شحن في كانون الثاني الماضي، بالقرب من سواحل مدينة اسطنبول، بساحل منطقة زيتونبورنو، ولم تسفر الحادثة عن وقوع أي خسائر بشرية.