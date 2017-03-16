أكدت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس، ان قرار ممثلي المعارضة السورية مقاطعة محادثات السلام في استانا كان "مبادرة من طرف ثالث".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا حسب وسائل اعلام، إن "قرار ممثلي المعارضة السورية مقاطعة أحدث جولات محادثات السلام في أستنانا كان مبادرة من طرف ثالث، الا انها لم تحدد من هو الطرف الثالث".

وأكدت زاخاروفا أن المعارضة السورية المسلحة رفضت المشاركة مؤخرا في أستانا "بذرائع غير مجدية وغير مقبولة"، مشيرة إلى أن "رفض المشاركة يعني عدم رغبة المعارضة في حل المشاكل الموجودة".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اعتبر ان سبب عدم حضور وفد المعارضة المسلحة الى استانا "غير مقنعة".

وأعربت الدبلوماسية الروسية عن ارتياحها بشأن "فشل جهات دفعت المعارضة السورية إلى مقاطعة المفاوضات الأخيرة في أستانا في تقويض عمليتي المفاوضات في أستانا وجنيف".

واختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, الا ان البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات استانا المقبلة في 3-4 ايار المقبل.

وكانت وزارة خارجية كازاخستان، أكدت في وقت سابق من يوم الخميس، عدم وصول وفد المعارضة السورية المسلحة الى العاصمة استانا للاجتماع ممثلي الدول الضامنة.

وسبق ان استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي ال 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,اهمها تثبيت وقف اطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من الشهر الماضي , دون صدور أي بيان ختامي.