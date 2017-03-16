سقط جرحى, يوم الخميس, جراء اطلاق نار في مدرسة جنوبي فرنسا ,عقب انفجار مظروف في مقر صندوق النقد الدولي في العاصمة باريس, مااسفر عن سقوط جريح.

ونقلت وكالات أنباء عن الشرطة الفرنسية قولها إن "العديد من الأشخاص جرحوا في إطلاق نار بمدرسة في مدينة غراس جنوبي البلاد."

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وأرسلت الحكومة الفرنسية تحذيرا بوقوع هجوم إرهابي عبر تطبيق على الهاتف المحمول.

وجاء ذلك عقب اعلان الشرطة عن انفجار مظروف في مقر فرع صندوق النقد الدولي بباريس ما أدى الى جرح شخص.

وقالت مصادر في الشرطة أن الانفجار لم يحدث أضرارا أخرى، دون الكشف عن هوية من بعث المظروف.

وأوضحت المصادر أن العناصر الأولية للتحقيق تشير إلى "انفجار سهم ألعاب نارية في الرسالة, حيث تم إخلاء المكتب على سبيل الاحتياط".

وقالت الشرطة إنها تدخلت بعد اكتشاف "رسالة مفخخة مع سهم ناري بداخلها على الأرجح"، وأوضحت أن "الشرطة القضائية في باريس ستتولى التحقيق".

ولم يعلق صندوق النقد الدولي على الحادث في حينه.

ويأتي هذا الانفجار بعد يوم من إرسال طرد فيه قنبلة لوزير المالية الألماني، ولفغانغ شوبل، لكن مصلحة البريد في الوزارة كشفت الطرد المفخخ الذي أعلنت جماعية يسارية في اليونان، تدعى مؤامرة الخلايا النارية، مسؤوليتها عن إرساله.

وتطبق فرنسا حالة الطوارئ في البلاد، عقب سلسلة من التفجيرات نفذها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) خلال العامين الأخيرين.