تعرض جسر العشارة بدير الزور, يوم الخميس, لاستهداف من قبل طيران التحالف التحالف, ما ادى الى خروجه عن الخدمة.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان طيران التحالف الدولي استهدف جسر العشارة للمرة الثانية ليصبح خارج الخدمة بعد إصلاحه منذ فترة قريبة.

وسبق ان استهدف طيران التحالف الدولي عددا من الجسور في ريفي دير الزور و الرقة, ما أدى إلى تدمير اغلبها بالكامل.

وتتعرض دير الزور الى غارات جوية يشنها طيران التحالف الدولي تزامناً مع تنفيذ الطيران الروسي، الحليف الابرز للجيش النظامي، ضربات جوية عليها أحيانا, في عمليات تهدف الى طرد "داعش" من المنطقة.