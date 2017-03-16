أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الخميس, بالدور الروسي والتركي" النشط" والذي ساهم "بشكل كبير" في وقف "الأعمال القتالية" بسوريا.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن بوتين قوله خلال مراسم تسلم أوراق الاعتماد من سفراء أجانب جدد في موسكو, ان الدور الذي لعبته تركيا في وقف الاعمال القتالية مهم، ونقدره عاليا، وهو سمح بالشروع في عملية التفاوض السلمية حول سوريا في أستانا".

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وجاء ذلك بعد يوم على بيان مشترك اصدرته وفود الدول الضامنة (روسيا – تركيا – ايران) المشاركة في اجتماع استانا وتضمن بنود اهمها وقف النزاع في سوريا وتوطيد الهدنة والحفاظ على نظام وقف إطلاق النار, وتبادل المعلومات عن حالات الانتهاك, فضلا عن تعزيز فعالية الآلية الثلاثية.

وتطورات العلاقات الروسية التركية, في الفترة الاخيرة, لاسيما حول الشأن السوري, حيث رعت الدولتان عقد مفاوضات سلام سورية في استانا في كانون الاول الماضي, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.

كما رعت موسكو وانقرة اتفاق لوقف إطلاق النار, دخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول ، الا ان الاتفاق شهد خروقات وانتهاكات, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة.