أصدرت وزارة الداخلية وحماية المستهلك تعميما, يوم الخميس, إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات, بإيقاف منح رخص إقامة مخابز تموينية وزيادة مخصصات الأفران من الدقيق بشكل مؤقت حتى إشعار آخر.

وأوضح وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي, في هذا التعميم, الذي نشرته (سانا), أن العمل بهذا القرار “يبدأ من اليوم إلى حين الانتهاء من وضع خارطة لتموضع المخابز العامة والخاصة بكل المحافظات ومعرفة مدى تغطيتها وتأمينها للحاجة على ضوء عدد السكان في القرى والمدن نتيجة للظروف الراهنة وعودة الأهالي والسكان إلى المناطق التي سيطر عليها الجيش وإعادة تجهيز وترميم المخابز العامة بتلك المناطق”.

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وتداول مواطنون مؤخرا أنباء عن وجود قرار بتخفيض 30 % من مخصصات المخابز الاحتياطية من مادة الطحين, في حين قدمت قدمت وزارة التجارة الداخلية توضيحاً يفيد بأن ما يحدث هو إعادة دراسة الطاقة الفعلية للأفران الاحتياطية بغية التخفيف من الهدر على مادة الدقيق.

يشار الى وزارة الداخلية اكدت مؤخرا حرصها على إنتاج مادة الخبز بجودة عالية وفق أفضل المواصفات وتأمين المستلزمات المطلوبة لتصنيع خطوط الإنتاج الخاصة بالمطاحن والمخابز.